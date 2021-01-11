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Представители МЧС по Московской области рассказали об опасности переохлаждения и дали несколько советов о том, как избежать данного состояния.

Спасатели решили предупредить местных жителей о данном явлении в связи с тем, что в регион скоро придут 30-градусные морозы. Как правило, гипотермия возникает, когда температура внутренних органов человека опускается ниже 35 градусов Цельсия. Этот процесс можно значительно замедлить путем утепления.

По этой причине специалисты рекомендуют обязательно одеваться по погоде, а также не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества. Перед тем как выходить на улицу следует плотно покушать. Эксперты советуют не курить при очень низкой температуре, так как данный процесс снижает циркуляцию крови, делая конечности менее устойчивыми к морозу.

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