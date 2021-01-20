Уже 1 февраля прямо у армянских рубежей начнутся учения «Зима-2021», в которых примут участие военнослужащие турецкой и азербайджанской армии. Местом для учебно-тренировочных сборов выбран полигон, расположенный неподалеку от города Карс.

Отсюда до Ширакской области Армении – всего 80 километров. Именно поэтому многие эксперты считают, что учения призваны продемонстрировать силу Анкары и Баку. Причем «бряцать оружием» турецкие и азербайджанские войска будут не только перед Ереваном, но и перед Москвой. Ведь именно в Ширакской области находится город Гюмри с российской авиабазой.

Аналитики считают, что вопреки желанию Турции, новая война между Азербайджаном и Арменией развязана не будет. Но учения станут своеобразным шантажом, который вынудит Ереван предоставить Баку более выгодные условия освоения территорий Нагорного Карабаха. Это необходимо в первую очередь Алиеву, который поставил перед собой амбициозную цель – в кратчайшие сроки соединить автомобильной и железнодорожной магистралями Азербайджан и Нахичеванскую республику.

Кроме того, одна из целей Баку – максимально затянуть вопрос с выдачей Армении военнопленных. Эксперты считают, что Алиев намерен проявить великодушие, для которого армянских бойцов сперва нужно отдать под трибунал, а затем амнистировать и отпустить по домам.