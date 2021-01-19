Россия стремительно контратакует корабли и самолеты Соединенных Штатов и НАТО, пытающиеся устраивать провокации, заявляют китайские эксперты издания Sohu. Они отмечают, что именно по этой причине США побаиваются РФ и на море, и в воздухе.

Журналисты приводят пример с американским эсминцем «Джон Маккейн», который в прошлом году пересек границы территориальных вод РФ. Фактически, это было вторжение, реакция на которое последовала незамедлительно.

Экипаж российского боевого корабля «Адмирал Виноградов» вышел на перехват эсминца и предъявил ультиматум – либо «Джон Маккейн» немедленно покидает территорию РФ, либо судно задерживается, а моряки отправляются под трибунал. Этого предупреждения было достаточно, чтобы эсминец тут же вышел в нейтральные воды и поспешно ретировался.

Такие действия РФ – это и есть контратака в ответ на провокации Соединенных Штатов. Подобное происходит и в воздухе – так, у границ воздушного пространства РФ неоднократно появлялись бомбардировщики B-1, которые моментально перехватывались истребителями и выдворялись подальше от российских рубежей.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что РФ комплексно подходит к охране своих границ. Рядом с ней постоянно несут боевое дежурство истребители, подводные лодки и корабли, которые не допустят вторжения. Кроме того, в настоящий момент разворачиваются эффективные средства ПВО, готовые не только обнаруживать авиацию вероятного противника, но и сбивать ее, если провокации зайдут слишком далеко.