Собчак опубликовала фото своего отца с Джо Байденом

Телеведущая Ксения Собчак в своем Телеграм-канале разместила фотографию своего отца с новым президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она написала, что нашла снимок в архивных альбомах Анатолия Собчака и удивилась ему, так как не знала об этой встрече.



Предполагается, что фотография сделана в 1990 году. Тогда Анатолий Собчак, возглавлявший Ленсовет, нанес визит в Соединенные Штаты, чтобы договориться о финансировании нового фонда «Возрождение и развитие Петербурга- Ленинграда» частными и государственными американскими компаниями.

Сама журналистка не написала дату, когда было сделано фото. Однако в 1979, когда Джозеф Байден пребывал в Москве по приглашению советских лидеров, Собчак вряд ли мог с ним сфотографироваться. Не было у него такой возможности и девять лет спустя – Байден встречался только с Андреем Громыко и с высшим руководством для подписания договора ДРСМД.