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Инсайдерские ресурсы обнародовали информацию о смартфоне Axon 30, скорый выход которого анонсировала компания ZTE. Главной «фишкой» по их мнению, станет 200-мегапиксельная тыльная камера, о которой косвенно упомянул глава подразделения мобильной техники компании производителя Ни Фэй.

Он заявил, что новый флагман от ZTE получит уникальную систему камер, которая является лучшей в отрасли. Инсайдеры предполагают, что это 1/1,37-дюймовый сенсор, созданный южнокорейским брендом Samsung. В настоящий момент характеристики данного фотомодуля не раскрываются.

Кроме того, известно, что за производительность Axon 30 будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888. Также анонсируется оснащение смартфона модемом Snapdragon X60 с поддержкой сетей 5G.

Еще одна «фишка» заключается в том, что фронтальная камера будет «спрятана» непосредственно за дисплеем, поэтому никаких вырезов в конструкции девайса не предусмотрено. Это передовая технология, которая уже была использована компанией в модели Axon 20.

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