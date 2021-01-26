Россия за счет Украины решает собственные демографические проблемы, создает препятствия украинской экономике, чтобы она не поднялась выше российской, а также не выпускает Киев из сферы своего влияния, говорится в докладе Службы внешней разведки, размещенном в бюллетене «Белая книга».

Помимо этого, РФ признана разведчиками ключевой угрозой для Украины. Она всеми силами дестабилизирует ситуацию в стране, и готовит реванш политических сил, которые придерживаются пророссийской позиции.

Москва, по мнению украинской разведки, умело использует пандемию и «манипулирует вопросами вакцинации», чтобы усилить свои позиции в международном сообществе. Главным инструментом ее геополитики являются «природные ресурсы».

Разведка также предупреждает, что в ближайшее время последуют «вбросы» о том, что украинский лидер Зеленский не выполнил обещания прекратить боевые действия на Донбассе. Также целью Москвы является дискредитация «Крымской платформы».

Напомним, что Украина продолжает считать Крым своей территорией и обвиняет РФ в оккупации полуострова. Москва подобные обвинения отвергает, так как жители Крыма самостоятельно приняли решение о присоединении к России на всенародном референдуме.