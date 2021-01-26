читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия за счет Украины решает собственные демографические проблемы, создает препятствия украинской экономике, чтобы она не поднялась выше российской, а также не выпускает Киев из сферы своего влияния, говорится в докладе Службы внешней разведки, размещенном в бюллетене «Белая книга».

Помимо этого, РФ признана разведчиками ключевой угрозой для Украины. Она всеми силами дестабилизирует ситуацию в стране, и готовит реванш политических сил, которые придерживаются пророссийской позиции.

Москва, по мнению украинской разведки, умело использует пандемию и «манипулирует вопросами вакцинации», чтобы усилить свои позиции в международном сообществе. Главным инструментом ее геополитики являются «природные ресурсы».

Разведка также предупреждает, что в ближайшее время последуют «вбросы» о том, что украинский лидер Зеленский не выполнил обещания прекратить боевые действия на Донбассе. Также целью Москвы является дискредитация «Крымской платформы».

Напомним, что Украина продолжает считать Крым своей территорией и обвиняет РФ в оккупации полуострова. Москва подобные обвинения отвергает, так как жители Крыма самостоятельно приняли решение о присоединении к России на всенародном референдуме.

Вам может понравиться

Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

В издании РБК, сославшемся на статистические данные НАПКА, сообщили, что в прошлом…

Из-за переноса премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде часть сцен переснимут заново

Многочисленные переносы премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» привели…

Китай разрешил береговой охране жестко атаковать американские корабли без предупреждения

После провокации со стороны американского авианосца «Теодор Рузвельт» китайские власти разрешили своим…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 января – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 26 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до 7 °C |