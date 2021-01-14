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Алгоритмы программ для распознавания лиц учат определять политическую и сексуальную ориентацию человека, сообщается в научном издании Nature. Автор публикации Майкл Косински пишет, что в настоящий момент они способны делать это с точностью в 72 процента.

Эксперт заявляет, что собственный алгоритм он упорно обучал на более чем 1 миллионе фотографий людей, о политических и сексуальных предпочтениях которых было все известно максимально точно. Благодаря этому ему удалось обнаружить больше двух тысяч признаков принадлежности человека к тому или иному сообществу.

В данный момент алгоритм работает лишь в трех странах – Канаде, Англии и Соединенных Штатах. Кроме того, он определяет лишь политическую ориентацию. Работа Косински над алгоритмом, выявляющим гомосексуалистов, подверглась критике – многие считали, что программа будет применяться совсем не по назначению. В скором времени автор планирует запустить работу алгоритма и в других странах мира.

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