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Появление иностранных кораблей в акватории Охотского моря Россия расценивает как вторжение в свои владения и действует соответствующим образом, сообщает издание Sina. Поэтому Соединенные Штаты предпочитают обходить этот регион стороной, опасаясь ловушек от РФ.

Напомним, что бояться им уже есть чего. Ведь ранее все российские корабли получили возможность действовать более агрессивно против иностранных судов, пытающихся нарушить установленные правила.

Американские корабли не заходят в Охотское море и еще по одной причине, сообщается в публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия». Все дело в том, что в ноябре оно покрывается толстым слоем льда, который остается таковым до поздней весны. А в распоряжении Соединенных Штатов в настоящий момент не имеется ледоколов, способных пробить путь другим судам.

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