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Призыв Си Цзиньпина к ВС Китая быть готовыми к войне вполне может стать предвестником начала боевых действий против Индии или Тайваня. Китайский лидер требует от руководства взять под контроль тренировки бойцов, а также активнее внедрять на учениях новейшие технологии ведения войны.

Си Цзиньпин и в прошлом году призывал военнослужащих готовиться войне. Однако тогда он заявлял, что это необходимо для сдерживания нападения. Сейчас риторика главы КНР изменилась на противоположную. Как предсказывали российские эксперты, амбиции Китая могут подвигнуть его развязать боевой конфликт с любым из соседних государств.

Китайские СМИ пишут, что причины таких перемен в лидере страны неизвестны. Ранее за ним не наблюдалось столь резких заявлений. А это может означать, что война неизбежна.

Напомним, что ранее чешский аналитик Лукаш Визингр заявлял, что Китай может развязать боевые действия с любой соседней страной и в этом случае Россия попытается удержать его от такого шага.

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