Вооруженный конфликт между Турцией и Грецией может нанести серьезный удар по всей европейской политике, из-за чего в нем опосредствованно могут принять участие Североатлантический Альянс, отдельные государства Евросоюза и даже Россия, предполагает чешский аналитик Лукаш Визингр.

Эксперт считает, что эта война запустит мощную реакцию в мусульманских общинах, которые сегодня имеются практически в каждом европейском государстве. Если кто-то из этих стран будет открыто оказывать поддержку Греции, то исламские радикалы вполне смогут запустить ряд протестных акций.

В своем интервью Визингр также назвал еще одну опасную зону, в которой могут возникнуть серьезные боевые столкновения. По его мнению, Китай, амбиции которого с каждым годом растут, вполне может развязать войну с Индией или любой другой страной региона. При этом аналитик не уверен, что Россия выступит на стороне КНР. Скорее всего, она будет пытаться остановить своего союзника.