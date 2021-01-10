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Из-за прихода Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, у побережья Швеции может начаться настоящая газовая война, считают эксперты издания Svenska Dagbladet. Все дело в том, что новый американский президент сделает все возможное, чтобы не дать России достроить газопровод «Северный поток-2».

Авторы публикации вспомнили высказывания Байдена о том, что европейские страны должны покупать сжиженный природный газ у Соединенных Штатов. Газопровод «Северный поток-2» — это, по словам вновь избранного американского лидера, способ обойти Украину и не дать ей заработать на транзите голубого топлива через свою территорию.

Напомним, что строительство газопровода пользуется поддержкой Германии и других европейских государств. Однако Соединенные Штаты уже неоднократно вводили санкции против «Северного потока – 2», которые не дают возможности быстро завершить процесс.

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