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В рамках недавнего селекторного совещания Сергей Шойгу, руководитель Минобороны РФ, дал задачу не снижать темпа переоснащения вооруженных сил страны в новом году.

Согласно его словам, Владимир Путин, российский лидер, ранее положительно оценил результаты, которые были достигнуты в области осуществления гособоронзаказа, и указал на ключевые задачи в 2021 году. Шойгу добавил, что необходимо укрепить потенциал страны в сфере высокоточного вооружения.

По мнению главы оборонного ведомства, следует особое внимание уделить продвижению и поддержке военной науки, направленной на создание и использование новых технологий. Их необходимо внедрять в войска, основываясь на прогнозах и анализах локальных конфликтов, считает Шойгу.

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