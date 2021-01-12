В рамках недавнего селекторного совещания Сергей Шойгу, руководитель Минобороны РФ, дал задачу не снижать темпа переоснащения вооруженных сил страны в новом году.

Согласно его словам, Владимир Путин, российский лидер, ранее положительно оценил результаты, которые были достигнуты в области осуществления гособоронзаказа, и указал на ключевые задачи в 2021 году. Шойгу добавил, что необходимо укрепить потенциал страны в сфере высокоточного вооружения.

По мнению главы оборонного ведомства, следует особое внимание уделить продвижению и поддержке военной науки, направленной на создание и использование новых технологий. Их необходимо внедрять в войска, основываясь на прогнозах и анализах локальных конфликтов, считает Шойгу.