В Ленинградской области школьникам позволили не посещать учебные заведения при сильных морозах.

Синоптики из Санкт-Петербурга отметили, что сегодня, 15 января, в регионе сохранится холодная погода, которая ниже климатической нормы почти на 14 градусов. Завтра изменений в погоде не предвидится. Столбик термометра в восточных районах Ленобласти в ночное время суток может упасть до -30 градусов.

Представители Комитета по образованию региона при этом напомнили родителям, что они могут не отпускать своих детей в школу при температуре воздуха от -25 градусов и ниже. Учащиеся 5-8 классов могут не идти в образовательные учреждения, если на улице температура опустилась до -28 градусов, а 9-11 классов – до -30 градусов.