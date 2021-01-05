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В 2021 году американские и британские спецслужбы могут попытаться сменить власть в РФ, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Сергей Марков. По его мнению, эта попытка будет предпринята в сентябре, когда в стране состоятся выборы в Государственную Думу.

Марков считает, что Британия и Соединенные Штаты пойдут по проторенной дорожке – они попробуют поднять и усилить протестный электорат, чтобы было кому громко называть выборы нелигитимными. Такой фокус у них уже прошел во многих странах бывшего СССР, однако с Россией его проделывать пока не решались.

Главной целью очередной «цветной революции» политолог называет свержение президента РФ Владимира Путина. При этом будет задействован тот же механизм, что и в Белоруссии, где ситуация долгое время считалась вполне стабильной, однако оказалось, что подобные мнения несколько преувеличены.

США и Британия, уверен Марков, считают, что в РФ происходит то же самое – политический режим силен только на словах, однако на деле все может оказаться совсем иначе.

Кроме того, по мнению Маркова, в России очень много людей в СМИ и на телевидении, которые поддержат действия западных спецслужб и предадут главу государства. Но поможет ли это начать «цветную революцию», станет известно только в сентябре.

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