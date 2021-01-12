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Разговор с Россией с позиции силы обернется разрушением большей части Европы, полагает военный аналитик Евгений Сатановский. Он уверен, для ЕС более выгодным со всех сторон вариантом является дружба с РФ, а не вражда.

По мнению Сатановского, заявления немецких политиков о том, что с РФ нужно говорить исключительно с позиции силы – это желание угодить американским союзникам. Аналитик вспомнил ядерные учения, которые недавно проходили в Германии и были направлены на отработку возможных боевых действий против РФ. Он заявил, что и Европа, и США совершенно забыли, что Россия может и обязательно нанесет ответный ядерный удар, в результате которого большинство стран ЕС будут уничтожены.

Сатановский порекомендовал Евросоюзу пойти другим путем – развивать партнерство с РФ вместо бесконечных санкций, проводимых у самых границ учений и провокаций. Это позволило бы, во-первых, существенно уменьшить напряженность в отношениях между Москвой и ЕС, а во-вторых, помогло бы Европе получить совершенно новый и весьма выгодный рынок сбыта.

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