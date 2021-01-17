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Мобилизация сил НАТО в Европе, желание США получить господство в Арктике, переброска ударных дронов в Румынию – все это является косвенными признаками того, что война между Россией и Соединенными Штатами может начаться в ближайшее время, уверен политолог Евгений Сатановский.

Эксперт рекомендует российским ВС быть готовыми к продолжению провокаций в Черном море, в арктическом и тихоокеанском регионах. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты не рискнут развязать войну с РФ самостоятельно, поэтому необходимо постоянно следить за верными американскими союзниками – Украиной и Грузией.

Ударные дроны, которые сейчас базируются в Румынии, вполне могут быть использованы для удара по Приднестровью, где располагается российская военная база.

Сатановский также отмечает, что США под видом учений перебрасывают свою технику поближе к российским границам. Вполне вероятно, что они накапливают силы для атаки, для которой будет достаточно просто перевезти в нужное место экипажи боевых машин.

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