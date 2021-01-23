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Американские журналисты, раскритиковавшие беспилотный подводный аппарат «Посейдон» — это просто дилетанты, которые ничего не понимают в современных видах вооружений, считает политолог Евгений Сатановский. Он заявил, что трансокеанский комплекс способен решить свою главную задачу – уничтожить Соединенные Штаты. А все остальное не имеет никакого значения.

Напомним, что американские эксперты заявили, что «Посейдон» перемещается слишком медленно. И пока он доберется до США, Россия уже будет сметена с лица земли. Политолог не нашел никакой логики в этих высказываниях и заметил, что журналисты просто ведут информационную войну, в которых никому не интересны аргументы.

По словам Сатановского, с какой бы скоростью не двигался «Посейдон», свою задачу он выполнит в точности. Быстрота не имеет какого-либо значения. Напротив, от комплекса требуется подойти к берегам Соединенных Штатов тихо и незаметно для каких-либо средств обнаружения, после чего уничтожить США. Беспилотник сделает это, а будет ли на тот момент уничтожена Россия или нет, никого не интересует.

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