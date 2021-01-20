«Самый вежливый» начальник угрозыска города Кызыл 2012 года Орлан Сарыг-Донгак предстанет перед судом за убийство подозреваемого. Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что сам бывший полицейский свою вину не признает и требует суда присяжных.

Экс-начальник угрозыска подозревается ни много ни мало в сожжении задержанного. Представители СК рассказали, что не добившись признания от подозреваемого в краже, Сарыг-Донгак вывез 30-летнего мужчину за пределы городка и поджег его, предварительно облив бензином из канистры.

Чтобы прекратить муки горевшего заживо человека, коллега начальника уголовного розыска нанес ему несколько ударов по голове молотком. После этого правоохранители завалили труп досками и шинами и снова подожгли.

Сейчас Сарыг-Донгак является фигурантом уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью, совершенного группой лиц. Его соучастник объявлен в федеральный розыск.