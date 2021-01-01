Меры пожарной безопасности, которые вступают в силу уже сегодня, устанавливают ряд новых правил разведения костров на дачных участках. Главная их цель – свести к минимуму риск возгорания домов, хозпостроек и любых других сооружений.

Согласно новым правилам, разводить костер, устанавливать мангал либо жаровню разрешается на расстоянии не менее 5 метров от дачного дома или других построек.

Кроме того, сжигать опалую листву или мусор можно только в специально подготовленной яме, диаметр которой не может быть меньше 1 метра, а глубина – 30 или более сантиметров. В качестве альтернативы правила предлагают воспользоваться металлической емкостью, объем которой составляет не менее 1 кубометра.

Яма или несгораемая металлическая емкость должна располагаться на расстоянии 30 метров от расположенных в округе лиственных деревьев, в 50 метрах от ближайшего дома или хозпостройки и в 100 метрах – от хвойного леса.

Также вокруг ямы необходимо срезать весь сухостой и убрать на расстояние до 40 метров те материалы и изделия, которые могут загореться. Нарушение всех упомянутых выше правил влечет за собой штраф до 3 000 рублей. Если же в случае неправильного сжигания листьев возникнет пожар, виновник будет вынужден заплатить до 5 000 рублей.