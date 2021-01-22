С 1 февраля в России будут увеличены социальные выплаты, а также некоторые пособия на детей.

В среднем, увеличение составит 4,9%. Рассчитывать на повышение социальных пособий могут Герои Советского союза и Герои России, а также Герои Социалистического труда и кавалеры ордена Славы. Также повышение касается выплат, предназначенных для инвалидов, ветеранов боевых действий, и людей, которые подверглись последствия Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

Кроме того, будут увеличены детские выплаты – единовременное пособие, назначаемое при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Также повышение выплаты затронет следующие единовременные пособия: для женщин, которые встали на учёт на ранней стадии беременности, пособие беременной жене военнослужащего, который призван, а также на ребёнка призванного военнослужащего. Также будет увеличено пособие при передаче ребёнка на воспитание.