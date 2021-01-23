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Наличие либо отсутствие прививок от коронавируса не должно стать инструментом дискриминации той или иной группы российских граждан, уверен митрополит Иларион возглавляющий синодальный Отдел внешних связей. В то же время он отметил, что никто не может запретить другим странам либо авиакомпаниям устанавливать правила для людей без иммунизации, поэтому к ним придется приспосабливаться своими силами.

Митрополит также заявил, что с путешествиями в другие государства у россиян могут возникнуть серьезные проблемы. Все дело в том, что если Запад не признает препарат от коронавируса «Спутник V», то гражданам при выезде за рубеж придется прививаться еще и иностранными вакцинами.

По словам митрополита, РПЦ в настоящий момент еще не выработала четкую позицию по так называемым Covid-паспортам, поэтому она не может советовать, вводить эти либо подобные документы или нет.

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