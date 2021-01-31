Апарт-отель во «дворце Путина» в Геленджике откроется в 2023 году, заявил бенефициар объекта российский миллиардер Аркадий Ротенберг. Напомним, что в субботу он признал, что является владельцем здания на протяжении уже нескольких лет, причем все это время ведутся работы по ремонту.

Это сообщение подтверждают и видеозаписи, сделанные внутри «дворца» и продемонстрированные в эфире телеканала «Россия-1». На кадрах хорошо видно, что в здании пока имеется только голый бетон, а в некоторых местах даже не выполнена бетонная стяжка пола.

Напомним, что глава государства Владимир Путин заявил, что фильм-расследование не смотрел, однако прошелся по подборкам роликов, которые для него собрали помощники. По словам Путина, ничего из фильма ему никогда не принадлежало. Так же, как и его родственникам.

Аркадий Ротенберг, объявивший себя бенефициаром, заявил, что через два года в здании будет открыт апарт-отель. В настоящий момент делается все необходимое, чтобы сдать готовый объект к сроку.