Иностранные посольства и американская военная база, расположенные в «зеленой зоне» в Багдаде, могут быть защищены российскими ЗРПК «Панцирь-С», сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации сообщают, что ранее Ирак приобрел у РФ несколько таких комплексов.

Точно известно, что последние атаки были успешно отражены с помощью американского комплекса C-RAM. Он представляет собой весьма эффективное средство против ракетных атак, однако у него есть один большой минус – малый радиус обнаружения воздушных целей. Поэтому эксперты считают, что для выявления ракет и наведения C-RAM использовались именно российские «Панцири». Тем более, что американские военные уже применяли их ранее для охраны своей авиабазы.

Военный обозреватель Олег Лукьянов, который прокомментировал это сообщение, заявил, что официальной информации по отражению атак на американскую авиабазу пока нет. По его словам, «Панцирь-С» вполне могли справиться с выполнением задач по обнаружению и наведению на цель. Несмотря на то, что эти комплексы неоднократно пытались дискредитировать, они все же остаются самыми передовыми и могут бороться не только с боевыми самолетами и ракетами, но еще и с беспилотными аппаратами.