Возможности новейшего МиГ-41, который уже разрабатывает Россия, пугают США, уверен военный летчик Владимир Попов. По его мнению, американцы не напрасно опасаются этого боевого самолета, так как его характеристики действительно впечатляют.

Пилот пояснил, что МиГ-41 относится к пятому поколению. В его производстве конструкторы намерены использовать только высокотехнологичные материалы – композиты, углепластики и прочее, что обеспечит практически полную скрытность от инфракрасных радаров и радиолокационных станций вероятного противника. Все дело в том, что инновационные покрытия в одном случае рассеивают лучи, а в другом – поглощают сигналы, что не дает радарам возможности «увидеть» самолет.

Кроме того, МиГ-41, в отличии от своих предшественников сможет подниматься на высоту до 30 километров. То есть, выходить в ближний космос и поражать как наземные и воздушные объекты, так и спутники либо иное оборудование в космическом пространстве. Также специально для истребителя разрабатываются новые ракеты и другое вооружение, способное справиться с любыми силами вероятного противника.