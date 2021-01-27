Российский вертолет Ми-8 уклонился от ракетной атаки джихадистов в Сирии и остался невредимым, передает портал Avia.Pro. По словам авторов публикации, сделать это удалось благодаря оптико-электронному комплексу Л-370 «Витебск», надежно прикрывающему винтокрылую машину от подобных ударов.

Авиационный комплекс РЭБ Л-370 «Витебск» — это уникальная разработка, которая оснащена датчиками лазерного облучения и цифровой станцией активных помех. Она предназначена специально для защиты боевых воздушных машин от ракет с тепловыми головками самонаведения (они «ослепляются» лазерным лучом), а также от других управляемых боеприпасов.

В Сирии вертолеты Ми-8 не в первый раз уходят от атак подобными ракетами. В 2016 году, к примеру, винтокрылая машина точно так же ускользнула от запущенного по ней боеприпаса. Буквально в нескольких метрах от вертолета он вдруг изменил направление и ушел далеко в сторону. Это объясняется воздействием комплекса Л-370, который оказывает оптико-электронное воздействие на ракеты потенциального противника, сбивая их с верного курса.