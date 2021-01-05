Соединенные Штаты стремительно теряют свое превосходство в акватории Средиземного моря, так как российское присутствие в регионе неизменно увеличивается. В настоящий момент в регионе находится уже 9 боевых кораблей и две атомных субмарины. США значительно проигрывают – за последние две недели в Средиземном море находились всего 3 их судна.

НАТО выражает обеспокоенность возникшей ситуацией, однако признает тот факт, что количество российских боевых кораблей будет увеличиваться и в будущем. После появления военно-морской базы в Сирии РФ получила практически неограниченные возможности, которыми обязательно воспользуется.

Российские эксперты заявляют, что подобные действия России способны подорвать репутацию Соединенных Штатов в Средиземноморском регионе и даже полностью вытеснить оттуда американские боевые корабли.