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Королевский флот Таиланда намерен приобрести у России мобильные зенитные комплексы «Джигит», разработанные КБ машиностроения. В настоящий момент речь идет о пяти установках, которые обойдутся покупателю в 8,2 миллиона долларов.

Таиланд собирается использовать зенитные комплексы для обороны своего побережья. К достоинствам установок эксперты относят мобильность, обеспечиваемую использованием в качестве платформы бронированного полноприводного автомобиля, а также залповый пуск ракет, в полтора раза повышающий вероятность попадания по цели.

КБ машиностроения создает не только установки «Джигит», но и универсальные зенитные системы «Стрелец». Они быстро устанавливаются на любые мобильные платформы и обладают теми же преимуществами.

Таиланд активно приобретает оружие для защиты побережья от вторжения с моря. В настоящий момент в его распоряжении имеются китайские зенитные комплексы QW-18 и устаревшие QW-2, а также российские установки «Игла-С».

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