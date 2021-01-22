Разведывательные комплексы «Пенициллин», которые уже поступили в российские ВС, предназначены для обнаружения артиллерийских установок и зенитно-ракетных подразделений противника. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя «Вега» Вячеслав Михеев.

Ключевая особенность комплекса – это обнаружение вооружений противника посредством технологий звуковой и тепловой разведки. Он ориентируется не на радиоизлучение ЗРК и артиллерийских орудий, а на звук и исходящую при выстреле тепловую энергию. Это, во-первых, повышает эффективность комплекса, а во-вторых, полностью исключает выявление и подавление «Пенициллина» системами РЭБ.

Комплекс обнаруживает одиночные оружия и зенитно-ракетные установки буквально в течение 5 секунд. Координаты сразу же наносятся на электронную карту, которая затем используется для уничтожения сил противника. При этом «Пенициллин» способен работать как в дневное время, так и в полной темноте при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 градусов.