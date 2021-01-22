Индия предпочла американским истребителям F-21 российские Су-30 и МиГ-29. Помимо этого, она посматривает и на новейшие боевые самолеты, производимые РФ – Су-57 и МиГ-35.

Такой выбор эксперты объясняют повышенной надежностью российских истребителей, а также тем простым фактом, что они практически по всем параметрам превосходят американские самолеты. Они более маневренны и развивают высокие скорости, способны одерживать победы в дальнем и ближнем воздушном бою.

По словам эксперта, торговля оружием давно превратилась в часть политической игры. Соединенные Штаты, которые занимают первое место на мировом рынке, недовольны конкуренцией со стороны России, а также тем, что эта конкуренция становится все жестче с каждым годом. Поэтому они строят козни, пытаясь скомпрометировать российский ВПК, а также отпугивают потенциальных покупателей санкциями. Но несмотря на это, Индия и ряд других стран все же выбирают именно технику из РФ.