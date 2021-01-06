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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что пенсионеры смогут получать пенсию на электронный кошелёк.

Это будет возможно после того, как в стране появится цифровая валюта. Концепция цифрового рубля была представлена ещё осенью 2020 года. Так, указывается, что эта валюта будет существовать в виде цифрового кода. Этот код, в свою очередь, будет находиться в электронном кошельке. Заменой обычным деньгами цифровые рубли не станут, но будут являться дополнением.

Получать пенсию россияне будут в том виде, в каком им удобнее. Сейчас в Центробанке ведётся обсуждение того, какие достоинства и недостатки есть у этой новой валюты. Указывается, что цифровой рубль будет иметь преимущества и криптовалюты, и традиционного рубля, и сможет обеспечить быстрый перевод средств и безопасность накоплений.

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