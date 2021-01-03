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Представители Пентагона по достоинству оценили возможности российских ЗРК С-400 «Триумф». Они отметили, что эти комплексы сумели сбить более 55 процентов ракет «Томагавк», посредством которых США наносили удары по сирийским позициям.

Президент Соединенных Штатов намеревался превратить Сирию в полигон для испытаний своих ракет, однако он не учел одного – Россия также была совсем не против протестировать зенитно-ракетные комплексы С-400. Тем более, что США любезно предоставили такую возможность, запуская «Томагавки» по сирийским военным.

Американские эксперты, которые не смогли не отметить эффективность российских ЗРК, упомянули и средства РЭБ. Их использование Россией позволило вывести из строя прямо в полете как минимум один «Томагавк». Но точное число уничтоженных комплексами РЭБ ракет пока остается неизвестным.

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