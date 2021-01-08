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На параде, посвященном столетию Вооруженных Сил Ирака в центре внимания оказалась военная техника, приобретенная у России. Особое восхищение всех присутствующих вызвали тяжелые танки Т-90С и огнеметные системы «Солнцепек», которые возглавили колонну.

Отмечается, что Ирак в последние годы не покупает новое вооружение в России в столь больших количествах, как раньше. Но несмотря на это, именно российская техника сумела привлечь к себе внимание и вызвать интерес у зрителей.

Так, на параде были продемонстрированы вертолеты Ми-28Н, Ми-35 и Ми-17, зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», танки Т-90 и Т-72, а также ТОС-1 «Солнцепек» – самоходные огнеметные системы.

Помимо этого ВС Ирака продемонстрировали и другую технику, которая стоит на вооружении, произведя неизгладимое впечатление на всех жителей страны.

Напомним, что российские войска РХБЗ в 2021 году получат в свое распоряжение модернизированные огнеметные системы ТОС-1.

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