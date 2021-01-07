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В 2021 году на вооружении войск РХБЗ появятся тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», прошедшие модернизацию, сообщает главное оборонное ведомство России. В настоящий момент все необходимые работы выполняются сразу на нескольких российских предприятий военного сектора промышленности.

Модернизация призвана решить сразу несколько важных задач. Во-первых, ТОС-1 теперь будут гораздо лучше защищены от атак потенциального противника с использованием противотанкового оружия. Во-вторых, уменьшатся нормы расхода снарядов за счет того, что один боеприпас будет покрывать большую площадь.

Кроме того, после модернизации увеличится дальность стрельбы из огнеметной системы и повысится точность каждого выстрела. Сообщается также, что время поражения целей существенно сократится.

Напомним, что ТОС-1 «Солнцепек» — это огнеметная система, которая использует термобарические снаряды. Это боеприпасы не только разрушают различные объекты противника, но еще и поджигают их, чтобы обеспечить эффективное уничтожение военнослужащих вероятного врага.

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