Появление в Крыму новейшей российской РЛС «Яхрома» станет серьезным поводом для беспокойства Украины и ее верного союзника – Соединенных Штатов, уверен военный эксперт Максим Старчак. Эта станция будет обеспечивать оборону Азовского и Черного морей, а также «накроет» практически весь европейский юг.

По мнению специалиста, внедрение «Яхромы» в единую систему о предупреждении ракетного удара, вызовет шум на Украине. Не исключается даже, что она воспользуется ситуацией и потребует от США новых поставок боевого оружия и техники. Причем вероятность того, что это требование будет выполнено, весьма высока, так как для нового американского президента Джо Байдена Россия – это ключевой противник.

Ранее заявление о скором развертывании РЛС сделал глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он рассказал, что станция, установленная на Крымском полуострове, будет рассчитана на эффективную работу сразу в 4 диапазонах, а угол ее обзора составит 270 градусов.