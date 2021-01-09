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Появление в Крыму новейшей российской РЛС «Яхрома» станет серьезным поводом для беспокойства Украины и ее верного союзника – Соединенных Штатов, уверен военный эксперт Максим Старчак. Эта станция будет обеспечивать оборону Азовского и Черного морей, а также «накроет» практически весь европейский юг.

По мнению специалиста, внедрение «Яхромы» в единую систему о предупреждении ракетного удара, вызовет шум на Украине. Не исключается даже, что она воспользуется ситуацией и потребует от США новых поставок боевого оружия и техники. Причем вероятность того, что это требование будет выполнено, весьма высока, так как для нового американского президента Джо Байдена Россия – это ключевой противник.

Ранее заявление о скором развертывании РЛС сделал глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он рассказал, что станция, установленная на Крымском полуострове, будет рассчитана на эффективную работу сразу в 4 диапазонах, а угол ее обзора составит 270 градусов.

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