В издании РБК, сославшемся на статистические данные НАПКА, сообщили, что в прошлом месяце граждане РФ начали чаще давать обещания коллекторам возвратить деньги.

Указывается, что примерно 25% должников пообещали возвратить долги. При этом доля сдержанных обещаний возросла до 59%. Был также зафиксирован рост среднего платежа, осуществляемого по программам урегулирования, – он составил 18,8% (достиг значения 3 800 рублей).

Согласно словам руководителя НАПКА Эльмана Мехтиева, россиян, не платящих из принципа, становится все меньше. В настоящее время около 70% всех отказов связанны с объективными причинами, то есть люди не платят по долгам из-за финансовых трудностей. Он добавил, что в декабре люди, как правило, активнее погашают свои задолженности.