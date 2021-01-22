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Далеко не все россияне готовы сделать прививку от коронавируса – более 65 процентов либо не доверяет новой вакцине, либо относится к ней нейтрально и записываться на иммунизацию не торопится.

Такой вывод показал опрос о доверии к вакцинации, который был проведен в 48 государствах планеты. Участие в нем приняли полторы тысячи граждан России.

Выяснилось, что лишь 30 процентов из 1500 человек согласны сделать прививку, если международные организации признают ее безопасной для здоровья и эффективной. В других странах этот показатель гораздо выше. Так, на Украине готовы вакцинироваться 52 процента опрошенных, в Турции – 62 и в Соединенных Штатах – 46%.

Эксперты заявляют, что причиной столь низкого результата является «отсутствие у россиян страха перед инфекцией». Кроме того, они отмечают традиционное недоверие к информации, которая звучит из официальных источников, а также отсутствие примеров, которые могли бы переломить ситуацию в пользу иммунизации.

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