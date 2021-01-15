Коронавирус, экономический кризис и протесты из-за выборов превратились для США в серьезную внутреннюю проблему, но решить ее привычным путем у Соединенных Штатов уже не получится, считает известный израильский политолог.

Яков Кедми поясняет, что США привыкли все собственные проблемы переваливать на плечи других стран, развязывая в них войну и отвлекая тем самым внимание американских граждан. Однако сейчас этот фокус у них не пройдет. Потому что в любом из регионов, в которых Соединенные Штаты могли бы повоевать, на их пути станет возродившаяся российская армия.

В качестве примера аналитик привел несколько государств. Он заявил, что если США попытаются влезть на Украину, чтобы помочь ей решить проблему Донбасса, РФ вмешается обязательно, так как боевые действия прямо у ее границ России точно не нужны. То же самое случится и в других странах – Иране, Венесуэле, Сирии и прочих.

Возрождение российской армии и флота уже несколько лет является «головной болью» для США, которые запускают многочисленные программы «сдерживания», пока не дающие никакого эффекта. Но в последний год, который стал для Соединенных Штатов кризисным, влияние России заметно более всего – ведь Америка потеряла единственный универсальный способ, которым она устраняла подобные сложности. Воевать и «нести демократию» в другие государства теперь не представляется возможным, так как противник в виде РФ силен, хорошо вооружен и всегда готов к бою.