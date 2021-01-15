читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия ловко обошла американские санкции и эффективно решила проблему с микросхемами для военных разработок, сообщает китайское издание Sohu. По словам аналитиков, трюк российских конструкторов должен стать примером и для разработчиков из КНР.

Соединенные Штаты уверенно удерживают лидерство на мировом рынке в сфере производства микросхем. Пользуясь этим, они диктуют свои условия другим странам. Так, компания Huawei, к примеру, из-за американских санкций была вынуждена ограничить производство смартфонов и другой цифровой техники.

Россия, которая находится под санкциями США, сумела изящно решить проблему с микросхемами. Она просто возобновила разработку аналоговых технологий, что позволило избавиться от зависимости.

Китайские эксперты подчеркивают, что подобные решения давно не применяются в мире и считаются устаревшими, однако отмечают, что России удалось сделать так, что аналоговые схемы справились с возложенными на них задачами в военной сфере.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что китайские производители могли бы таким же образом обойти санкции США и найти альтернативный вариант американским чипам.

Вам может понравиться

16-летняя девушка из Саратова оказалась в больнице после купания в бассейне

16-летней жительнице Саратова внезапно стало плохо прямо в бассейне, расположенном в коммерческом…

Жительница Смоленской области до смерти избила мать

В управлении СКР по Смоленской области сообщили о том, что в Холм-Жирковском…

Российские корабли на учениях в Японском море вынудили Токио просить помощи у США

Учения российского флота в ходе которых проводились стрельбы с большого противолодочного корабля…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 января – небольшой снег, до -14 °C | город Мытищи: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Подольск: погода, 15 января – переменная облачность, до -19 °C | Армавир: погода, 15 января – снег, до 2 °C |