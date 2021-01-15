Россия ловко обошла американские санкции и эффективно решила проблему с микросхемами для военных разработок, сообщает китайское издание Sohu. По словам аналитиков, трюк российских конструкторов должен стать примером и для разработчиков из КНР.

Соединенные Штаты уверенно удерживают лидерство на мировом рынке в сфере производства микросхем. Пользуясь этим, они диктуют свои условия другим странам. Так, компания Huawei, к примеру, из-за американских санкций была вынуждена ограничить производство смартфонов и другой цифровой техники.

Россия, которая находится под санкциями США, сумела изящно решить проблему с микросхемами. Она просто возобновила разработку аналоговых технологий, что позволило избавиться от зависимости.

Китайские эксперты подчеркивают, что подобные решения давно не применяются в мире и считаются устаревшими, однако отмечают, что России удалось сделать так, что аналоговые схемы справились с возложенными на них задачами в военной сфере.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что китайские производители могли бы таким же образом обойти санкции США и найти альтернативный вариант американским чипам.