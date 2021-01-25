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В ближайшие пять лет в Китае появится более ста ракет с боеголовками, которые способны нести в себе угрозу для материковой части Соединенных Штатов, говорится в отчете центра воздушно космической разведки американских ВВС. Особое внимание составители документа уделили баллистическим ракетам «Цзюлан-3», которые в настоящий момент даже не поступили на вооружение.

Разведчики утверждают, что новая ракета – это аналог МБР «Дунфэн-41». У Китая имеется 16 таких боеприпасов, главная цель создания которых – это сдерживание вероятного противника.

Кроме того, в отчете уделяется внимание новому поколению подводных лодок, которые строятся специально для баллистических ракет. Подобные ракетоносцы, по мнению представителей разведывательных служб, будут вооружены боеприпасами JL-3, несущих прямую угрозу для США.

В настоящий момент у Китая имеются только субмарины, оснащенные предыдущей версией этих ракет- JL-2. Они базируются на позициях, с которых могут запускать боеприпасы лишь по западному побережью Соединенных Штатов, поэтому особой опасности не представляют.

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