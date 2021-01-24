Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал о разочаровании американцев в администрации Джо Байдена, ставшего президентом США по результатам выборов.

Пушков отметил, что администрация Байдена пришла к власти в условиях, когда одна половина США имела неоправданные ожидания, а другая была категорически не согласна. Это, как он считает, «гремучая смесь», и в будущем недовольство правительством среди американского населения будет лишь расти.

Основанием для недовольства американцев стало заявление Байдена о прекращении строительства трубопровода Keystone XL. Этот трубопровод должен был поставлять из Канады нефть на предприятия, расположенные в Техасе и Луизиане. Речь шла о более 800 тысяч баррелей нефти, поставляемой каждые сутки. Из-за отмены строительства трубопровода несколько тысяч людей останутся без работы.