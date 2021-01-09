После инаугурации Джо Байдена Соединенные Штаты продолжат строительство «глобальной коалиции демократий», направленной против Китая и России, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Он также заявил, что с РФ США могут бороться уже сейчас, используя НАТО, а вот альянс против Поднебесной им предстоит создавать практически с нуля.

По словам Пушкова, Байден намерен продолжать противостояние с КНР и Россией, однако к этим странам он относится абсолютно по-разному. Китай для Соединенных Штатов – это конкурент во многих сферах деятельности, а вот РФ – это опасный «враг».

Одной из задач Байдена станет расширение сферы влияния США на те страны, которые располагаются между КНР, Россией и «альянсом демократий». К ним относятся Украина с Белоруссией, почти весь Южный Кавказ и Средняя Азия.

При этом Пушков уверен, что в «альянсе демократий», создаваемом США, именно Америка будет диктовать условия всем остальным участникам.