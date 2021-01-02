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В Ялте нет естественных песчаных пляжей, а на гальке написать, что Крым – это украинская территория, будет очень сложно, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу.

По словам сенатора, Зеленский в очередной раз намеревался поразить украинцев своими романтическими речами, но допустил глупую и смешную ошибку. Пушков отметил, что отсутствие песка на ялтинских пляжах – это подтверждение того, что крымская земля не хочет возвращаться к Украине.

Напомним, что в своем поздравлении украинский лидер заявил, что хочет написать о том, что «Крым – это Украина» не в социальных сетях, а на песке на любом из ялтинских пляжей. Именно это высказывание стало объектом насмешек даже среди украинских пользователей интернета.

Помимо этого, Зеленский призывал Крым и Донбасс «перевести время на час назад» и вернуться в украинский часовой пояс.

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