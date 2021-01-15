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Жители сирийского города Эль-Маликия, находящегося на северо-востоке страны, устроили демонстрацию против строительства российской военной базы. Они заявили, что РФ намеревается вступить в борьбу за нефть и изгнать военнослужащих США из региона.

Сейчас неподалеку от этого населенного пункта располагается пост российской военной полиции. Разместить его было совсем не просто – для этого понадобилось привлечь ударные вертолеты ВКС РФ, которые в течение нескольких дней контролировали ситуацию с воздуха. Планы по размещению военной базы пока приходится откладывать, так как протесты курдов резко усилились.

Пост в деревне Айн Дьюар оказался в американской зоне ответственности. Помимо этого, он располагается непосредственно у сирийских и турецких рубежей. С одной стороны такое размещение является очень выгодным, так как военная полиция при поддержке с воздуха может контролировать все противоборствующие стороны.

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