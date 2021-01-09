Офицер ВМС Южной Кореи, который пропал во время боевого дежурства в Желтом море, обнаружен мертвым в воде. Этот инцидент произошел в непосредственной близости от границы с Северной Кореей.

Офицер бесследно исчез с патрульного катера 8 января вечером. На поиски должностного лица практически сразу мобилизовали правительственные суда и боевые корабли. Они исследовали буквально каждый квадратный метр акватории, но тело моряка нашли уже утром. Причем совсем недалеко от того места, где находился патрульный катер в момент исчезновения офицера.

Сейчас руководством ВМС расследуются все обстоятельства дела. Предполагается, что из-за плохих погодных условий офицер каким-то образом вывалился за борт корабля и не смогу выбраться обратно. Однако эту версию еще следует тщательно проверить.