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В Волгоградской области прокуратура проведет проверку после получения жалоб о том, что в реке Арчеда, расположенной во Фроловском районе, покраснела вода и начала массово гибнуть рыба.

В рамках соответствующего мероприятия планируется проверить версию, опубликованную местными СМИ и указывающую на то, что в речку были несанкционированно слиты стоки из канализации. Как только надзорная проверка завершится, на основе ее результатов будет решен вопрос касательно принятии мер.

В прошлые выходные местные жители стали публиковать в соцсетях фотографии и ролики, на которых демонстрируется «покрасневшая» река. Рыба при этом массово гибла в указанных участках Арчеды.

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