В 2021 году стартует процесс производства дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929, сообщило информационное агентство ТАСС. Это воздушное судно разрабатывается совместно Китаем и Россией.

Создание проекта российско-китайского самолета началась еще в 2014 году. С тех пор стороны определились с ключевыми параметрами, начиная с материалов, которые будут использованы для изготовления основных деталей, и заканчивая размером и формой фюзеляжа. Также они определили компании, которые поставят все необходимые комплектующие.

Предполагается, что дальнемагистральный самолет сможет преодолевать расстояния до 12 тысяч километров. Рассчитан он на одновременную перевозку 280 пассажиров. Стороны сообщают, что первый испытательный полет запланирован на 2023 год.

Напомним, что ранее сообщалось, что на авиашоу в Индии, которое состоится в феврале, будет представлена модель российского истребителя 5-го поколения Су-57Э. По словам российской стороны, она поможет удовлетворить интерес потенциальных иностранных покупателей к новому боевому самолету.