Премьера фильма от Sony «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли была в очередной раз перенесена.

Фильм должен был выйти ещё в конце июля 2020 года. Но затем премьеру перенесли на 19 марта. Однако сейчас оказалось, что и в это время фильм не выйдет. Так, теперь его перенесли аж на осень – на 8 октября 2021 года. Скорее всего, перенос связан с пандемией коронавируса – в Sony уверены, что к 19 марта пандемия не закончится, в связи с чем зрителей в кинотеатрах будет немного.

Сюжет фильма повествует об учёном Майкле Морбиусе, который с самого детства пытается создать средство для лечения опасного заболевания. Ему удаётся создать препарат, используя кровь редких летучих мышей, но, применив её на себе, учёный становится монстром.