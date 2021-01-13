читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на видео в социальных сетях, на кадрах которого дрались две девушки. Сейчас личности обеих участниц потасовки установлены, а также известно, что дрались они из-за парня.

Полицейские сообщают, что одна из девушек уже совершеннолетняя, поэтому может отвечать по закону за свои хулиганские действия. Вторая, по словам правоохранителей, 18-летия еще не достигла.

На видеозаписи, которая попала в Сеть во вторник, можно заметить, что одна из девушек довольно жестоко избивает вторую, нанося ей удар за ударом по лицу. Окружающие предпринимали попытки разнять дерущихся, но они не реагировали ни на что вокруг.

Практически сразу последовала реакция полиции, которая пообещала разобраться с инцидентом. В настоящий момент с девушками проводятся профилактически беседы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Вам может понравиться

В Гатчине распустились «ледяные цветы»

В социальной сети «Инстаграм» были опубликованы снимки «ледяных цветов», распустившихся на поверхности…

Действия ВС России на Дальнем Востоке вызвали беспокойство США

Россия слишком долго играла то по американским, то по японским правилам, но…

В Хабаровске выясняют, как оскорбление Путина попало на сайт правительства

На протяжении 12 часов на официальном интернет-ресурсе правительства Хабаровского края демонстрировалась надпись,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 13 января – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – ясно, до -16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 13 января – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 13 января – пасмурно, до 10 °C |