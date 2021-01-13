Правоохранительные органы оперативно отреагировали на видео в социальных сетях, на кадрах которого дрались две девушки. Сейчас личности обеих участниц потасовки установлены, а также известно, что дрались они из-за парня.

Полицейские сообщают, что одна из девушек уже совершеннолетняя, поэтому может отвечать по закону за свои хулиганские действия. Вторая, по словам правоохранителей, 18-летия еще не достигла.

На видеозаписи, которая попала в Сеть во вторник, можно заметить, что одна из девушек довольно жестоко избивает вторую, нанося ей удар за ударом по лицу. Окружающие предпринимали попытки разнять дерущихся, но они не реагировали ни на что вокруг.

Практически сразу последовала реакция полиции, которая пообещала разобраться с инцидентом. В настоящий момент с девушками проводятся профилактически беседы. По их результатам будет принято процессуальное решение.