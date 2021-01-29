Новый президент Америки Джо Байден считает Россию ключевым своим противником, поэтому не стоит надеяться на улучшение отношений между двумя государствами, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Он также заметил, что американский лидер окажется на стороне «неприятных законов», направленных против РФ.

«Если кто-нибудь надеется на то, что отношения нашей страны с Америкой улучшатся, то я вынужден вас огорчить, я думаю, что это вряд ли произойдет», – написал Познер на своем сайте.

По словам журналиста, кое-какие положительные сдвиги все же могут произойти. К примеру, Россия и США могут вернуться к обсуждению Договора по открытому небу, из которого Соединенные Штаты уже вышли, а РФ лишь намеревается сделать то же самое. Кроме того, стороны обсудили основное соглашение, определяющее нераспространение стратегического вооружения, что также является позитивным достижением.