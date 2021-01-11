В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал наладить отношения с Россией, но за 4 года ни сделал ни единого шага ей навстречу, заявил телеведущий Владимир Познер в своем блоге. При этом действующий американский лидер вышел из нескольких договоров по сдерживанию ядерных вооружений и ввел против РФ дополнительные санкции.

Все это, по мнению Познера, позволяет утверждать, что ничего хорошего для России президентство Трампа не принесло. Поэтому заявления о том, что для нее была выгодна победа нынешнего главы США на выборах 2020 года не имеют под собой никаких оснований.

Познер также опроверг заявления Трампа о множественных фальсификациях, позволивших одержать победу Джо Байдену. По словам журналиста, избирательная система Соединенных Штатов практически полностью исключает возможность подтасовок. Если таковые и были, то они не оказали существенного влияния на результаты голосования.